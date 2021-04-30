«Я тебя урою»: ежегодный доклад главы Коми закончился нецензурной бранью

Депутат Олег Михайлов выступил, мягко говоря, с резкими и даже местами оскорбительными замечаниями в адрес главы Коми Владимира Уйбы. Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

В Госсовете Коми скандал: вчера во время выступления на заседании у депутата от КПРФ Олега Михайлова отключали микрофон, а затем вовсе лишили слова на два заседания. Дело в том, что коммунист выступил, мягко говоря, с резкими и даже местами оскорбительными замечаниями в адрес главы Коми Владимира Уйбы. Казалось бы, под занавес Страстной недели, в Чистый четверг, накануне Пасхи людям в пору очистить свою душу от всякой скверны. Но, как говорил Уинстон Черчилль, политика — грязное дело. Федеральные СМИ расхватали тему моментально — как горячие пирожки.

Как было дело

После заседания Олег Михайлов находился в холле Госсовета РК. А через несколько минут возле гардероба Глава Коми Владимир Уйба стремительно подошёл к депутату и произнёс: «Пошли на …, …, я тебе сейчас … дам! Пошли, …, выйдем, — слышен на аудиозаписи голос, похожий на голос руководителя региона, позже эта запись появится в интернете. — Тварина, … Я тебя урою на …».

Невольными свидетелями этих слов стали находящиеся рядом люди. Именно эта запись, кстати, сделанная тайно на телефон и мигом распространившаяся в интернете, легла в основу скандала между политиками. Вместе с тем мало кто знает, по какой причине случился весь сыр-бор...

О чём говорил Уйба?

Двумя часами ранее на заседании Уйба традиционно поприветствовал присутствующих на коми языке и приступил к докладу об итогах работы за минувший год. На протяжении полутора часов он описывал, каким непростым выдался 2020 год для всего мира и Коми в частности.

После этого представители фракций задали вопросы Владимиру Уйбе. Парламентариев интересовало, из каких источников правительство будет закрывать дефицит бюджета на 2021 год, как хотят наладить целевые показатели по продолжительности жизни, повышать коэффициент рождаемости и реальные доходы населения, а также когда, наконец, достроят санаторий в Серёгово? Сенсаций не прозвучало.

Разбудил депутатов

Первым к трибуне подошёл представитель от КПРФ Олег Михайлов. Понимая, что времени у него немного — на выступления отводится всего пять минут, он начал быстро, но чётко читать заготовку:

— На протяжении всего года Коми находилась в лидерах по количеству заболевших на душу населения. Ставка на якобы доктора Уйбу, который справится с эпидемией, не оправдалась. Республике Коми везёт на шарлатанов, сначала политических из партии «Единая Россия», теперь на медицинских в лице назначенного Главы Республики Коми, — чеканил Михайлов.

С этого момента заседание перестало быть томным. Дремлющих депутатов, вероятно, разбудило слово «шарлатаны».

С этого момента заседание перестало быть томным. Дремлющих депутатов, вероятно, разбудило слово «шарлатаны». Сидящие на балконе представители СМИ и сотрудники Госсовета, не участвующие в заседании, встрепенулись и прильнули к перилам. Одна из чиновниц обратилась к другой: «Михайлов всегда такой. Скоро, наверно, микрофон ему выключат. Но за прямоту его и уважают».

Про подставных кандидатов

— Даже выборную кампанию Уйба провёл как законченный трус, подобрав себе в соперники откровенных спойлеров (Кандидатов на выборах, которые не имеет шансов победить. — Авт.), собрав за них подписи муниципальных депутатов через административный ресурс. В результате главой республики стал человек, за которого не проголосовало и 10% избирателей. В этой ситуации КПРФ Коми, не посчитав его легитимным главой Республики Коми, справедливо объявила Уйбу самозванцем, — топил Михайлов.

После этого ему отключили микрофон. Впрочем, спикера этим не удивить — так уже случалось ни раз во время его выступлений. Поэтому Михайлов, обладатель громкого голоса, продолжает читать свой текст в режиме живого звука.

Вспомнил Гапликова

Михайлов приводит яркий пример – ситуацию с Вуктылом, где люди целый месяц жили фактически без отопления. В результате никто из чиновников так и не понёс серьёзной ответственности за бардак в жилищно-хозяйственной сфере Вуктыла. Северяне с тревогой ждут следующей зимы, поскольку нет никакой уверенности, что удастся к ней подготовиться подобающим образом.

— Остановимся на «светлом будущем», которое рисуется на бумаге. Его никогда не будет, если республика и дальше будет влезать в коммерческие кредиты. Гапликов (Экс-глава региона. — Авт.) со своей командой управленцев просто исчез в один прекрасный день из Коми в неизвестном направлении. Кто сказал, что точно также не поступит нынешняя команда бездарных гастролёров? — Михайлов беспощаден.

По залу заседаний прокатился тихий ропот. Депутаты то ли возмущены, то ли поддерживают, сказанное Михайловым. Никто не осмеливается остановить его монолог.

По залу заседаний прокатился тихий ропот. Депутаты то ли возмущены, то ли поддерживают, сказанное Михайловым. Никто не осмеливается остановить его монолог. Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

Языком Достоевского

Сидящие в президиуме переговариваются между собой. К председателю Госсовета Коми Сергею Усачёву подходит мужчина из зала, они о чём-то говорят. Подошедший взволнован, его выдают активные жесты. Однако Усачёв — традиционно неэмоционален, кивает головой, после чего его собеседник удаляется.

— Летом прошлого года в разгар предвыборной кампании Владимир Уйба по видеосвязи с Президентом России поднимал вопрос о выделении двухсот млрд рублей в виде бюджетных инвестиций в экономику Коми. С окончанием выборов президент порекомендовал Уйбе вернуться в реальность. Роскошная 200-миллиардная предвыборная карета превратилась в тыкву, и «золушка» Уйба пошла с протянутой рукой по коммерческим банкам, чтобы хотя бы поддержать штаны, — сравнил главу с героиней сказки Михайлов.

До сих пор Владимир Уйба, сидящий слева от президиума, смотрел в монитор компьютера с отрешённым видом. Но после этих слов глава повернул голову в сторону Михайлова и в нарушение мер безопасности снял защитную маску. На лице руководителя Коми читалось негодование.

Сидящие в президиуме переговариваются между собой. Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

— Где обещанные 200 миллиардов, Уйба? Растворились, как «дядюшкин сон» (Повесть Ф.М. Достоевского. — Авт.)? — вопрошает депутат. — Уйба понимает, что за его долги будут расплачиваться уже следующие составы правительства и следующие поколения жителей Республики Коми.

Председатель Комиссии по регламенту и депутатской этике Владимир Жариков предупреждает Михайлова: «Олег Алексеевич, ваши пять минут в любом случае уже закончились. Вы очень нарушаете регламент!» Однако депутат всё равно продолжает.

— Совершенно очевидно, что Республике Коми нужен новый лидер, который относится в ней не как к борделю, а к отчиму дому, который найдёт в себе мужество и получит поддержку людей, чтобы заявить Москве о Республике Коми как о суверенном государстве в составе Российской Федерации. А не о колонии, глава которой без конца ездит в метрополию попрошайничать и унижаться, — после этих слов Олег Михайлов покидает трибуну и занимает своё место в зале.

Уже позже коммунист высказал своё решение — он будет обращаться в правоохранительные органы для правовой оценки высказываний главы в его адрес.

После того, как был объявлен перерыв, парламентарии активно обсуждали «перформанс», случившийся в зале заседаний. Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

И балалайку в руки

После того, как был объявлен перерыв, парламентарии активно обсуждали «перформанс», случившиеся в зале заседаний. Так, например, гендиректор ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александр Гайворонский в шутку сравнил Олега Михайлова с Полиграфом Шариковым (персонаж повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». — Авт.). Газовик посоветовал коммунисту купить балалайку и спеть «Эх, яблочко».

Кстати, во время перерыва состоялось внеочередное заседание постоянной комиссии по регламенту и депутатской этике. Комиссия признала факт нарушения коммунистом Михайловым правил депутатской этики. В итоге коллеги большинством голосов лишили оратора права голоса на два ближайших заседания.

«Подло!»

Руководитель пресс-службы главы Республики Коми Евгений Ракин отреагировал на выступление Олега Михайлова, тем самым признав, на записи — действительно глава, выражающийся нецензурно:

— По регламенту лидеры фракции могут задать свои вопросы главе по содержанию доклада и прокомментировать его. Но Олег Михайлов говорил совсем не об отчёте: сразу же начал своё выступление с оскорблений в адрес Владимира Викторовича. Вполне ожидаемо, что за пределами зала Владимир Викторович подошёл к Михайлову и потребовал неких разъяснений. При этом обратился к нему на том языке, на котором Олег Алексеевич, видимо, только и понимает. Реакция Олега Алексеевича вполне ожидаема: он отказался отвечать за свои слова. Более того, повел себя подло, исподтишка записав разговор, и быстро ретировался.

Высказался Кремль

Пресс-секретарь Владимира Путина Владимир Песков заявил: «Если имели место какие-то оскорбительные заявления, то жёсткая риторика, наверное, оправдана, тем более, что ничего противоправного совершено не было», – сказал Песков.

Также Песков считает, что Михайлову не следовало записывать и выкладывать личный разговор с главой Коми. Кремль комментировать личные разговоры не будет. «Давайте это оставим всё-таки этим двум мужчинам и будем надеяться, что не будет никаких публичных оскорблений», – сказал Песков журналистам.

Важно!

Председатель Комиссии по регламенту и депутатской этике Владимир Жариков счёл выступление Михайлова нарушением регламента. Кроме лишения слова Комиссия хочет обратиться в прокуратуру на предмет оскорбления руководителя региона. Между тем, сам Уйба уверяет, что конфликта не было. Также глава пока не комментирует намерение Михайлова обратиться к правоохранителям.

Есть мнение

Юрист Олег Хромов:

– Если стороны всё-таки решит обращаться в правоохранительные органы и напишут заявление, то следователи должны будут провести фоноскопическую экспертизу. И в зависимости от её результатов станет ясно, может ли данный материал лечь в основу судебного разбирательства.

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