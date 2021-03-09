В Коми вымерзает целый город: следователи возбудили уголовное дело

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Вуктыле по факту выявленных нарушений в сфере обеспечения жилых домов и других социальных объектов отоплением возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Коми.

Еле-еле +10

Всё в Вуктыле не слава богу! Только на весь мир отгремела новость, что в газодобывающем городке, наконец, вернули тепло в квартиры, которое отсутствовало на протяжении длительного времени, в квартирах царил холод – еле-еле квартира согревалась до +10 градусов. Нормального отопления там не было два месяца, люди замерзали и круглосуточно пользовались газовыми горелками.

Окно в детской комнате. Без комментариев. Фото предоставлено "КП-Коми".

Но так повезло не всем: судя по отчаянным комментариям, во многих домах потеплело лишь потому, что на улице уже не -50 градусов мороза, а большая часть вуктыльцев годами проживают без нормального горячего водоснабжения.

В Вуктыл перед праздниками приехал даже сам глава региона Владимир Уйба, созвал оперативное рабочее совещание по вопросам теплоснабжения города с представителями местной и федеральной власти, прокуратуры, следственного управления, коммунальных служб, Ростехнадзора. Всё серьёзно. Заявляли, что ситуация с теплоснабжением в городе стабилизирована. Однако проблема подачи горячей воды решена не была.

В Вуктыл перед праздниками приехал даже сам глава региона Владимир Уйба. Фото: пресс-служба главы Коми.

Безопасность жизни и здоровья

Уголовное дело завели по статьям «Нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

По данным следствия, ООО «Аквасервис», которая являлась арендатором Центральной котельной Вуктыла, не обеспечила соблюдение правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Из-за этого вышел из строя один из котлов. Кроме того, в 2020 году руководство ООО «Аквасервис» без согласования с органами Ростехнадзора и проведения предусмотренных законодательством испытаний и пусконаладочных работ изменило технологическую схему работы Центральной котельной Вуктыла, подчеркивают следователи.

Вся эта катавасия с теплом, точнее, с его перманентным отсутствием создала угрозу для жизни и здоровья горожан из-за некачественного оказания коммунальных услуг.

Сейчас проводятся следственные и процессуальные действия. В СК также пообещали дать уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за подготовку к отопительному сезону.

Проверка прокуратуры в Вуктыле также показала кучу нарушений. Фото: прокуратура Коми.

Ранее сообщалось, что проверка прокуратуры в Вуктыле, в котором из-за сбоя работы котельной понизилась температура в домах жителей и объявлен режим повышенной готовности, показала нарушения.

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