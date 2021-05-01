Жителей Коми, возвращающихся из-за границы, с 1 мая заставят сдавать ПЦР на COVID-19

Такое решение принял федеральный Роспотребнадзор. Фото: Архив "КП"

Жители Коми, приезжающие из-за рубежа, с 1 мая обязаны будут проходить двойное тестирование на коронавирус. Такое решение принял федеральный Роспотребнадзор.

В документе говорится, что туристам, прибывающим из-за границы после 1 мая, необходимо будет пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до пяти дней с момента въезда на территорию РФ. Результаты теста должны быть отправлены на портал «Госуслуг».

- Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием на COVID-19 методом ПЦР должен составлять не менее суток, - уточняется в постановлении.

Для граждан, прибывающих из Турции и Танзании, требование о двойном тестировании на коронавирус в течение пяти дней действует теперь и до 1 мая.

С 15 апреля требование об обязательной сдаче ПЦР-теста на коронавирус и соблюдения изоляции до получения результатов исследования распространяется на всех россиян, возвращающихся в страну любым видом транспорта. Ранее это требовали только от прибывших на самолётах.

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