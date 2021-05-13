О ходе ликвидации утечки нефтесодержащей жидкости на Колве

Фото: пресс-служба ЛУКОЙЛ-Коми

Продолжаются работы по устранению утечки нефтесодержащей жидкости в результате разгерметизации трубопровода от МНС Ошского месторождения до ДНС-5 Харьягинского месторождения.

На берегу в районе дюкерного перехода через реку Колву ведется зачистка территории. На реке Колве действует шесть рубежей реагирования, установлены боновые заграждения, осуществляется сбор радужной пленки с применением сорбентов.

В оперативных мероприятиях задействованы аттестованные силы и средства: более 150 сотрудников предприятия и подрядных организаций, свыше 30 единиц техники.

Работы ведутся в тесном взаимодействии с государственными органами, сообщает пресс-служба ЛУКОЙЛ-Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Усинске введен режим ЧС: разлив нефти (подробности)