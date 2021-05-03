В Роспотребнадзоре Коми дали рекомендации по отдыху на природе в майские праздники

Жарку шашлыка рекомендуется осуществлять непосредственно перед употреблением

В преддверии майских праздников и массовых выездов на природу, в том числе в места неорганизованного отдыха, Управление Роспотребнадзора по Коми рекомендует придерживаться нескольких правил, чтобы впечатления от время препровождения на природе не были омрачены неприятностями со здоровьем.

Так, жителям республики рекомендуют не покупать мясо и другие продукты в местах неустановленной торговли, неизвестного происхождения, без сопроводительных документов. Не рекомендуется брать с собой на пикник молочные продукты, копчености, сырые маринованные продукты, яйца и кондитерские изделия с кремом – все они служит питательной средой для болезнетворных микробов.

Также не рекомендуется готовить на природе салаты с добавлением майонеза, лучше отдать предпочтение свежим овощам и зелени. Для приготовления блюд и закусок рекомендуется использовать разные кухонные принадлежности (ножи, разделочные доски): одни для сырых продуктов, другие для готовой пищи. Важно следить, чтобы соки от мяса, курицы, рыбы и любых других сырых продуктов не загрязнили готовую пищу (например, салаты, фрукты и овощи). Вся еда – до, во время и после самого приема пищи - должна быть защищена от насекомых, грызунов и иных животных, которые являются переносчиками патогенных микроорганизмов.

Для приготовления блюд и закусок рекомендуется использовать разные кухонные принадлежности

Жарку шашлыка рекомендуется осуществлять непосредственно перед употреблением. Особое внимание необходимо уделить степени готовности шашлыка, ведь недожаренный шашлык может стать причиной желудочно - кишечных заболеваний и инфекций. Но не следует мясо, и пережаривать, ведь в таком случае вы рискуете получить большое количество вредных канцерогенных веществ. Обеззараживающими свойствами обладают красный и чёрный перец, шафран, тимьян, куркума, горчица.

Постоянно соблюдайте правила личной гигиены, всегда мойте руки перед приготовлением и перед приемом пищи, желательно с мылом. При этом мыть руки, овощи и фрукты, а также посуду можно только бутилированной или кипяченой водой.

При пребывании на природе стоит позаботиться о профилактике клещевых инфекций. Конец апреля –начало мая –в это время клещи выходят на охоту. Присосавшись к телу человека, клещ может передать смертельно опасный вирус энцефалита и другие заболевания (боррелиоз). Перед тем, как отправиться на пикник, позаботьтесь о приобретении противоклещевых аэрозолей. Необходимо одеться соответствующим образом, чтобы предотвратить заползание клещей под одежду и облегчить быстрый осмотр для обнаружения прицепившихся клещей. Рекомендуется носить однотонную и светлую одежду; брюки заправлять в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой, верхнюю часть одежды - в брюки; манжеты рукавов должны плотно прилегать к руке; ворот рубашки и брюки должны не иметь застежки или иметь плотную застежку, под которую не может проползти клещ; на голову надевать капюшон, пришитый к рубашке, куртке или заправлять волосы под косынку, шапку. Во время пребывания на природе необходимо осматривать себя и детей каждые 15-20 минут.

При пребывании на природе стоит позаботиться о профилактике клещевых инфекций

Соблюдайте правила поведения на природе:

Если клещ все-таки укусил вас, его нужно снять в ближайшем травмпункте или медицинском учреждении и передать на исследование в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми».

Соблюдайте правила личной гигиены, не оставляйте без внимания детей, которые в силу своей активности и любопытности имеют наиболее высокий риск заражения инфекционными заболеваниями. Сделайте свой отдых безопасным!

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