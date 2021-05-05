Лучшие учителя Коми получат по 200 тысяч рублей

Фото: управление образования мэрии Сыктывкара.

В Коми вновь пройдет конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности.

Суммы премий, а это 200 тысяч рублей, которые получат лучшие учителя, не подлежат налогообложению. Эта норма распространяется на получателей премий, начиная с 2019 года.

На участие в конкурсе имеют право учителя с установленным объемом учебной нагрузки 18 часов в неделю за ставку заработной платы и со стажем педагогической деятельности не менее 3 лет, основным местом работы, которых является образовательная организация, реализующая образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – образовательная организация).

Лица, осуществляющие в образовательных организациях административные или организационные функции, права на участие в конкурсе не имеют, сообщает минобразования региона.

Установлены шесть условий для участия учителя в конкурсе, подтверждающих его профессиональные достижения, а также сроки проведения конкурса. Подробности читай тут.

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