До 7 мая жители Коми могут подать заявку на участие в акции «Бессмертный полк онлайн»

Трансляция Бессмертного полка будет разделена по регионам. Фото: Екатерина САВЕНКО

До 7 мая жители Коми могут подать заявку на участие в памятной акции «Бессмертный полк онлайн». Онлайн-шествие героев-победителей начнется 9 мая в 15:00.

Как это будет

В 2021 году с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки решено проводить акцию «Бессмертный полк» в онлайн формате. Трансляция Бессмертного полка будет разделена по регионам, чтобы жители каждой республики, области, края смогли увидеть на экране своих героев – защитников Родины и тружеников тыла. Увидеть онлайн-парад победителей можно и в социальных сетях.

Направить сведения о своих родных и близких, приближавших Победу, можно до 7 мая в личном кабинете на официальном сайте «Бессмертного полка онлайн». После заполнения заявки придет уведомление о времени прохождения вашего героя в онлайн-шествии.

Как принять участие

Напоминаем алгоритм регистрации на сайте Бессмертный полк онлайн:

1. Зайдите на сайт, перейдя по ссылке: https://2021.polkrf.ru/

2. Нажмите на кнопку «Принять участие»

3. Выберите регион участия

4. Зарегистрируйтесь в проекте через e-mail, либо номер телефона – получите код доступа к личному кабинету

5. Заполните информации о своем герое и себе

6. В личном кабинете введите:

– фамилию, имя, отчество вашего героя,

– его годы жизни,

– прикрепите фотографию,

– добавьте свою фотографию.

Фотографии не должны иметь размер более 5 мегабайт. Кроме того, в личном кабинете можно воспользоваться возможностями редактирования фото. Нажмите кнопку подачи заявки и следите в личном кабинете за ее статусом.

КСТАТИ

Всего в личном кабинете участника можно разместить до 15 героев. Принять участие в проекте можно и через ресурс «Банк Памяти». Также можно авторизоваться через аккаунт в социальных сетях, в том числе через мини-приложения «Бессмертный полк».

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