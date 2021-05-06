Ученые следят из космоса за лосями из Печоро-Илычского заповедника

Фото с паблика финно-угорского этнопарка

Ученые могут следить за двумя из 11 лосей Печоро-Илычского заповедника из космоса. Об этом рассказал замдиректора по науке Печоро-Илычского заповедника Николай Смирнов.

Лоси Дон и Вера попали в международный проект SISMA-2, который реализуется под эгидой Европейского космического агентства (ESA).

– Теперь они на постоянной связи через космос через современную спутниковую группировку Argos. Это значит, что заботящиеся о них люди всегда будут готовы прийти им на помощь, где бы не находились животные, – отметил Смирнов.

По словам ученого, лосеферма нуждается в средствах контроля животных, поскольку лоси иногда уходят с территории фермы. Новые ошейники оснащены автономными встроенными батареями и никакого вреда животным не наносят. Ошейники повесили именно на этих лосей, потому что Дон единственный взрослый самец. Что касается Веры, то она склонна к побегу.

Замдиректора заповедника также пояснил, что в прошлом году лосиха сбегала и потом вернулась обратно. Как передает «Комиинформ», в дикой природе за ней гнался медведь, но она смогла от него уйти.

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