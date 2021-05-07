В Коми выбрали самую красивую «Леди в погонах-2021»

Самые неземные и прекрасные! Победительницы конкурса «Леди в погонах-2021» в Республике Коми!

Ох, и жарко было последние пару недель на сайте kp.ru! Читатели и подписчики «КП-Коми» всей душой болели и ежедневно голосовали за самую очаровательную девушку — участницу республиканского «комсомольского» фотоконкурса «Леди в погонах-2021». Наконец, мы можем объявить имена победительниц, украсивших наш конкурс не только своей целеустремлённостью и решительностью и уверенностью в себе, но и покоривших всех нас неземным обаянием, удивительной женственностью и восхитительным шармом!

Напомним, что в конкурсе приняли участие 14 невероятно прекрасных сотрудниц пяти силовых ведомств Республики Коми: МВД, прокуратуры, УФСИН, МЧС и СУ СК. Две недели на сайте kp.ru проводилось голосование, где ежедневно каждый желающий мог оставить своё «сердечко» за наиболее понравившуюся девушку. География конкурса приятно поразила: Воркута, Усинск, Печора, Сыктывкар, Ухта, Микунь, Сосногорск, Ижма, Удора — за наших красавиц голосовала вся республика!

Борьба за первые места была нешуточная, в чарующие и обворожительные лидеры по очереди вырывались участницы разных муниципалитетов и ведомств. Честно признаемся, вся редакция «Комсомолки» волновалась, переживала и голосовала ежедневно за каждую из вас, дорогие участницы. Вы доказали нам и нашим читателям, что в этом мире ослепительная красота, женственность и нежность прекрасно могут сочетаться с трезвым умом, решительностью и целеустремлённостью. Итак, «Леди в погонах-2021»!

I МЕСТО

Чарующая Светлана Колесникова — старший следователь следственного отдела по городу Усинску СУ СК России по Коми. Служит четыре года. «Для меня прохождение службы в следственных органах СК России означает стоять на страже закона и действовать по принципу — виновный должен понести ответственность. Мне повезло работать в команде достойных офицеров, которые являются для меня примером и в работе, и в личной жизни», — рассказывает Светлана.

1 место - Светлана Колесникова (Усинск).

Светлана в фотоконкурсе набрала 13 537 голосов! И завоевала первое место! Главный приз, который мы с удовольствием вручим победительнице «Леди в погонах-2021», — сертификат на право публикации в глянцевом журнале «Комсомольская правда — Авиа» в рубрике «Гость номера», включающей обложку, до конца 2021 года.

II МЕСТО

Загадочная Елена Журавлёва – старший помощник прокурора города Воркуты. Службу в органах прокуратуры проходит с сентября 2015 года.

2 место - Елена Журавлёва (Воркута).

Мечта девушки – прыжок с парашютом. «Мечтаю когда-нибудь пересилить свой страх и испытать новые и непередаваемые ощущения, совершив самый отважный шаг в своей жизни», – рассказывает Елена. Работа в органах прокуратуры для «леди в погонах» возможность отстаивать интересы общества и государства, помогать гражданам, защищая их нарушенные права и законные интересы, колоссальный опыт и новые знания, а также огромная ответственность.

Елена в красивой борьбе набрала 11 952 голоса наших читателей и заняла второе место!

III место

Манящая Оксана Ткачук служит в УИС с 2008 года. Когда Оксана была маленькой, она встречала папу с работы, хватала его фуражку и китель, надевала и бегала по квартире со словами: «Вот вырасту и буду как папа – «солдатом!», – вспоминает со смехом девушка. Детская места сбылась.

3 место - Оксана Ткачук (Печора).

Сейчас Оксана занимает должность начальника канцелярии в ИК-49 в Печоре. А еще Оксана мечтает получить звание офицера. Мы только ЗА! Желаем Оксане улыбок, достижений и побед!

Обладатель третьего места набрала 3 610 голосов. Поздравляем!

Мисс «Весенняя мечта»

Прелестная Юлия Дробина – инженер производственного отдела центра трудовой адаптации осуждённых в ИК-49 в Печоре. Служит пять с половиной лет. Мечтает побывать в Диснейленде и создать крепкую большую семью.

4 место - Юлия Дробина (Печора).

Носить красивую форму Юлия решила еще в детстве, когда в 6 классе побывала с мамой на Параде Победы в Крыму. Сейчас девушка гордится тем, что служит на благо страны!

Юлия набрала 3 374 голоса в «комсомольском» фотоконкурсе. Сердечно восхищаемся!

Мисс «Майский бриз»

Жгучая Елена Бахчева — начальник психологической лаборатории ФКУ ИК-31 в Микуне. Служит почти 8 лет.

– Самая заветная мечта – создание собственной семьи. Я активно развиваюсь в профессиональной сфере, но, конечно, мне бы хотелось себя видеть в роли любящей жены и матери, – делится сокровенным Елена.

5 место - Елена Бахчева (Микунь).

Девушка всё чаще получает письма от бывших осуждённых со словами благодарности и признательности за то, что однажды Елена увидела в них не просто преступника, но человека! Человека с большой внутренней силой для того, чтобы раз и навсегда взять себя в руки и поменять свою жизнь.

– Каждый раз, получая такие письма, мне хочется отдавать людям все больше, – признаётся Елена.

За Елену читатели проголосовали 2 907 раз! Мы тоже околдованы красотой «Леди в погонах»!

НАГРАЖДЕНИЕ!

Победительниц мы приглашаем 19 мая на торжественную церемонию награждения, где «Комсомолка» вручит дипломы и призы от редакции и партнёров. Поздравляем!

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