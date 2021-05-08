Большинство жителей Коми уверены: День Победы – главный праздник

Данные опроса от 7 мая. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Самый главный праздник, по мнению 69% россиян — День Победы. Наиболее популярен этот праздник среди наших соотечественников 60 лет и старше (78%), 45-59 лет (70%), жителей городов с населением от 100 до 500 тыс. (73%), жителей городов до 100 тыс. человек (71%) и жителей сел (70%).

7 мая ВЦИОМ представил данные опроса россиян. И получается, что подавляющее большинство жителей Коми считают 9 Мая самым главным праздником. Ведь даже в столице нашей республики проживает не более 250 тысяч человек.

В этот праздничный день треть россиян (32%) примут участие в торжествах (парадах, возложениях венков, и т.д.), каждый пятый (21%) будет смотреть телевизор, 16% посмотрят праздничный салют, 16% будут гулять и отдыхать на природе, а 15% примут гостей или пойдут в гости сами. Также россияне будут заниматься домашними делами (15%), поедут на дачу (15%), будут работать (15%) и пойдут в кино или театр (2%).

Чаще других в торжественных мероприятиях в честь Дня Победы планируют принять участие граждане 25-34 лет (37%), 35-44 лет (35%), а также жители городов с населением до 100 тыс. человек (36%) и жители сел (38%).

Наши соотечественники перечислили основные ассоциации с Днем Победы, среди них военный парад (56%), георгиевская ленточка (50%), акция «Бессмертный полк» (43%), вечный огонь (37%) и песни военных лет (37%). Также наши сограждане называли торжественный салют (35%), Знамя Победы (20%), ордена и медали (19%), красные гвоздики (19%).

Россияне хотели бы спеть со своими близкими такие песни о войне, как «День Победы» (59%), «Катюша» (57%), «Смуглянка» (31%), «Журавли» (21%) и «Синий платочек» (19%).

Среди самых популярных фильмов о войне — «В бой идут одни старики» (27%), «А зори здесь тихие» (14%), «Офицеры» (14%), «Они сражались за Родину» (12%) и «Семнадцать мгновений весны» (9%).

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https://www.komi.kp.ru/daily/27275/4409570/