В столице Коми за неделю поймали только одного продавца без маски

Фото: мэрия Сыктывкара
Продавец одного из цветочных магазинов работает без маски. В этом не было бы ничего сверхъестественного, но дело в том, что дама оказалась единственным застигнутым на месте нарушителем за всю неделю.
Безмасочницу поймали 7 мая в ходе рейда специалистов столичной мэрии в магазине «Цветофор» по улице Северной, 87. Информация об организации, нарушающей профилактические меры, будет передана в Сыктывкарский городской суд для принятия соответствующего решения.
Всего за неделю был проведен осмотр 66 магазинов в торговых центрах «Июнь», «Макси», «Парма», «Аврора», а также торговые точки в местечке Лесозавод.
Рейды по соблюдению масочного режима будут продолжены, сообщает пресс-служба администрации Сыктывкара.
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