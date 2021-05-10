Оркестр под окнами: в Сыктывкаре прошло 27 персональных парадов для ветеранов

Видео: "Мой сыктывкар"

В День Победы в Сыктывкаре впервые организовали персональные поздравления ветеранов во дворах их домов. Военные оркестры исполняли для ветеранов патриотические песни и марши, среди которых «День Победы» и «Нам нужна одна победа».

В группе «Мой Сыктывкар» в соцсети «ВКонтакте» опубликовали видео, на котором видно, как люди реагируют на эти мини-парады во дворах. Похоже, мы очень соскучились по живому человеческому.

« В Орбите между домами 178 и 180 по Октябрьскому проспекту состоялся уличный концерт. Под аккомпанемент военного оркестра исполнили несколько песен военных лет, а люди подпевали и даже танцевали под известные мелодии», - пишут очевидцы.

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