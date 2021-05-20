Коми получит деньги на ускоренное строительство больниц

Мишустин: "Мы ускорим строительство современных клиник, центров и других учреждений в различных регионах России". Фото: Нина ЮШКОВА

Кабмин Российской Федерации направит 1,8 млрд рублей на ускоренное строительство больниц в ряде регионов. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства. Он напомнил, что в ходе отчета в Госдуме говорил, что в каждом регионе люди должны иметь возможность получить качественную медицинскую помощь, сообщает ТАСС.

«Мы ускорим строительство современных клиник, центров и других учреждений в различных регионах России, в том числе детских и онкологических больниц», - сказал Мишустин.

В частности, такие объекты планируется построить в Калининградской, Самарской, Ульяновской, Ярославской, Смоленской и Пензенской областях, а также в Коми, Туве и Забайкальском крае.

«Для этого перераспределим свыше 1,8 млрд рублей, которые уже предусмотрены в трехлетнем бюджете», - добавил Мишустин.

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