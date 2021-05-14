Прокуратура нашла в Коми беззащитную от террористов больницу

Прокуратура выявила в деятельности Корткеросской ЦРБ нарушения законодательства об антитеррористической защищенности.

Во время проверки было установлено, что вопреки требованиям закона здание Корткеросской ЦРБ по ул. Советской, 308 не обеспечено охраной. Договор с охранной организацией учреждением не заключен.

Прокуратура внесла в лечебное учреждение представление об устранении нарушений закона. Кроме того, руководитель районной больницы привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.35 КоАП РФ (нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) с назначением штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Фактическое устранение нарушений закона находится на контроле районной прокуратуры, сообщает ведомство.

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