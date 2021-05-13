В воркутинской шахте работнику зажало руку

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В воркутинской шахте «Воргашорская» работнику зажало руку. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в Коми.

Инцидент произошел произошедшего 29 декабря прошлого года с горнорабочим второго разряда АО «Воркутауголь». В цехе маталлокрепи поверхности участка вспомогательных работ при погрузочно-разгрузочных работах работнику зажало руку. Причинами случившегося назвали недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда.

В отношении СП «Шахта Воргашорская» АО «Воркутауголь» выдано предписание. В отношении виновных завели административное дело. Согласно законодательству, юридическим лицам грозит штраф от 110 до 130 тысяч рублей, а должностным лицам – от 15 до 25 тысяч рублей.

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