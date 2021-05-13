«Кошмар и ужас»: в России скорбят по скоропостижно скончавшейся активистке из Коми

Фото: из личного архива Татьяны Никоновой

Накануне в одной из больниц скончалась уроженка Коми, известная фемактивистка, журналистка и секс-блогер Татьяна Никонова. Женщине было всего 43 года. По неподтвержденным данным, она скончалась от геморрагической лихорадки.

Смерть Татьяны всколыхнула российскую общественность. Многие ее соратницы и коллеги не могут поверить в столь ранний уход активистки.

- Она умерла. Внезапно. Как мне всегда кажется, раньше вообще разумного срока. Всего 43. Я три часа не могу найти никаких слов, кроме фразы: кошмар и ужас. Утрата для всех тех, кто так же, как и Таня, борется за равноправие, гуманизм, развитие, за будущее, - пишет в социальных сетях ее близкая подруга Алена Попова.

По ее словам, Татьяна Никонова всю жизнь боролась за свои идеалы. Она считала своим долгом просвещать молодое поколение в области сексуальности, старалась уберечь девушек от нежелательной беременности, а также убеждала заботиться о своем здоровье.

- Таня верила в то, что будущее зависит только от нас. Поэтому она занималась огромным и важным делом: сексуальным просвещением молодёжи. Это самая лучшая профилактика ранних беременностей, незапланированных беременностей, инфекций, вообще кучи всего. В Тане был особенный свет, спокойный такой, ровный, свет для всех. Таня верила, что все не зря. Вместе с ней верили многие. Тань, свети там всегда, ладно? И покойся с миром. Обнимаю тебя, дорогая подруга. Обнимаю мысленно. И горжусь, что ты была ярким примером и в моей жизни, - обратилась к своей усопшей подруге Алена в последний раз.

В комментариях к посту сотни людей вспоминают о том, каким замечательным человеком была Татьяна Никонова и скорбят вместе с ее семьей.

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