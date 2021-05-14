В Коми продолжается ликвидация утечки нефтесодержащей жидкости на Колве

Фото: пресс-служба ЛУКОЙЛ-Коми

Продолжаются мероприятия по устранению последствий утечки нефтесодержащей жидкости в результате разгерметизации трубопровода от МНС Ошского месторождения до ДНС-5 Харьягинского месторождения. Они проводятся в тесном взаимодействии с государственными органами.

На данный момент задействованы аттестованные силы и средства: более 180 работников предприятия и подрядных организаций, свыше 50 единиц техники. Организовано семь рубежей реагирования.

Ведется зачистка береговой линии реки Колвы, распыление сорбирующих материалов по водной поверхности, установка боновых заграждений. Собранные радужная пленка, использованный сорбент и загрязненные льдины вывозятся на специализированные полигоны утилизации промышленных отходов, сообщает пресс-служба ЛУКОЙЛ-Коми.

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