На Колве начались работы по зачистке берегов

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

На 70% в уже очищен участок суши, где ранее была локализована утечка нефтесодержащей жидкости, а также завершаются работы по сбору нефтепродуктов с водной поверхности в рамках комплекса мероприятий по устранению последствий разгерметизации трубопровода между мультифазной насосной станцией Ошского месторождения и дожимной насосной станцией №5 Харьягинского месторождения. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

Работы по технической и биологической рекультивации участка суши будут организованы в ближайшее время.

На территории Республики Коми и Ненецкого автономного округа на реке Колва действуют семь рубежей реагирования, на которых завершаются работы по сбору нефтепродуктов с водной поверхности. В превентивных целях установлены дополнительные рубежи на реках Уса и Печора у сел Мутный Материк, Щельябож и деревни Захарвань.

Уровень речной воды после паводка снижается, в связи с чем часть нефтепродуктов оседает вдоль береговой линии. Проводится очистка и замывка берегов при помощи специального оборудования.

Задействованы более 100 работников предприятия и подрядных организаций, свыше 30 единиц техники. Мероприятия реализуются в тесном взаимодействии с государственными органами.

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