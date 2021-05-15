В Ижемском районе бездомными собаками в одиночку занимается хрупкая женщина

Игорь Норкин рассказал, кто и как в муниципалитете занимается временным содержанием собак, попавших под отлов.

Глава Ижемского района Игорь Норкин рассказал, кто и как в муниципалитете занимается временным содержанием собак, попавших под отлов.

Екатерина Карпова является практикующим ветеринарным врачом. Поэтому все медицинские процедуры она выполняет самостоятельно.

Работа подрядчика, в первую очередь, заключается в отлове безнадзорных животных и их транспортировке к месту временного содержания. Это место Екатерина Карпова обустроила на своем земельном участке, где в будущем собираются строить дом.

Далее животные проходят комплекс лечебно-профилактических мероприятий и по истечении 10 дней — с учетом завершения карантинирования, маркирования, вакцинации и стерилизации (кастрации), а при необходимости и лечения — возвращаются в прежние места обитания. Тем, кого выпустили на волю, на ухо вешается бирка с порядковым номером. Она означает, что животное побывало в спецприемнике, не проявляло признаков агрессии и кастрировано.

На данный момент в Ижемском районе отловили уже 37 собак. Из них 14 пристроено в новые семьи, столько же вернулись к прежним хозяевам. Шесть питомцев после всех обязательных процедур выпущены в прежнюю среду обитания. На сегодняшний день на передержке остаются четыре особи.

Работа подрядчика, в первую очередь, заключается в отлове безнадзорных животных и их транспортировке к месту временного содержания.

«Утро начинается с кормления и уборки вольеров. Кормим собак дважды в день, сухим кормом и приготовленной пищей. Щенят и больных собак стараемся кормить чаще. По контракту я должна держать собак 10 дней и отпускать на волю. На практике, конечно, иначе. Стараюсь держать до последнего – пока не найду новый дом каждому из отловленных псов». – рассказывает Е. Карпова.

Следует отметить, что Екатерина Карпова является практикующим ветеринарным врачом. Поэтому все медицинские процедуры она выполняет самостоятельно.

В районе отловили уже 37 собак. Из них 14 пристроено в новые семьи, столько же вернулись к прежним хозяевам.

Пресс-служба администрации Ижемского района напоминает, что отлов безнадзорных собак на территории муницпалитета осуществляется с 20 марта. Всего в этом году в рамках контрактов планируется отловить не менее 78 безнадзорных животных.

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