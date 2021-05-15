На Колве увеличена группировка сил

Фото: пресс-служба ЛУКОЙЛ-Коми

На реке Колве и ее берегах продолжается реализация комплекса мероприятий, направленных на устранение последствий утечки нефтесодержащей жидкости из-за разгерметизации трубопровода от МНС Ошского месторождения до ДНС-5 Харьягинского месторождения.

Фото: пресс-служба ЛУКОЙЛ-Коми

Как сообщили в пресс-службе ЛУКОЙЛ-Коми, утечка произошла на расстоянии порядка 300 метров от береговой линии реки Колвы. Поэтому основная часть нефтесодержащей жидкости – по предварительной оценке порядка 90 тонн – распространилась на почве, главным образом заняв естественную низину вблизи от места утечки.

Фото: пресс-служба ЛУКОЙЛ-Коми

При этом в состав нефтесодержащей жидкости, помимо нефти, входят также вода (до 80% в составе), парафины и другие примеси, оказывающие меньшее воздействие на окружающую среду.

На суше утечка была оперативно локализована. В данный момент ведется зачистка территории, после чего на участке будет проведена техническая, а затем биологическая рекультивация.

Фото: пресс-служба ЛУКОЙЛ-Коми

По сообщению пресс-службы ЛУКОЙЛ-Коми, в акваторию реки Колвы, также по предварительной оценке, попало порядка девяти тонн нефтесодержащей жидкости. Ее сбор с водной поверхности организован на семи рубежах реагирования. На всем протяжении участка работ осуществляется распыление современных высокоэффективных сорбирующих материалов отечественного и импортного производства. Они облегчают сбор нефтепродуктов, связывая их частицы.

Использованный сорбент собирается с поверхности реки при помощи боновых заграждений и вручную. Нефтепродукты, загрязненный лед и использованные сорбенты вывозятся на специализированные полигоны утилизации промотходов.

Фото: пресс-служба ЛУКОЙЛ-Коми

В общей сложности в работах заняты более 230 работников предприятия и специализированных подрядных организаций, свыше 70 единиц техники.