Жителям Коми рассказали, какие продукты нужно включить в рацион в мае

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Май – самый теплый весенний месяц. Но это тепло все еще обманчиво: погода на улице нестабильна. Бывают дни, когда светит яркое солнце, а воздух наполняют ароматы цветущих растений. А уже через час налетает холодный ветер и приносит мелкую морось или первую майскую грозу. В таких условиях организм подвергается серьезным испытаниям.

Во-первых, май – это сезон обострения аллергий. Обильное цветение растений повышает концентрацию пыльцы в воздухе, отчего люди, чувствительные к аллергенам страдают от поллиноза. Основными проявлениями сезонной аллергии являются насморк, заложенность носа, приступы чихания, покраснение, отечность и зуд век.

Во-вторых, сезонные простуды никуда не отступают. Перепады температур и желание людей скинуть с себя надоевшую за зиму одежду могут быть чреваты серьезными простудами с осложнениями. По этой причине организм все еще нуждается в укреплении и поддержании иммунитета. Тут правильное питание приходит на помощь.

Овощной рацион мая очень похож на апрельский. В него стоит включить: белокочанную и цветную капусту, молодой горошек и картофель, морковь, огурцы, помидоры, ревень, редис, редьку, свеклу, спаржу, цуккини. Не забывайте также про зелень. В мае добавьте к своему ежедневному питанию базилик, водяной кресс-салат, зеленый лук, крапиву, мяту, петрушку, рукколу, кинзу, кочанный и листовой салат, капусту пак-чой, салат латук, сельдерей, салат радиккьо, шнитт-лук, шпинат, щавель. И конечно, в этот солнечный месяц на прилавках появляются первые ягоды – земляника, клубника, черешня. Обязательно не пропустите начало сезона, чтобы запастись витаминами! Все эти дары природы станут надежными союзниками в нелегком деле укрепления иммунитета и облегчения сезонной аллергии, рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

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