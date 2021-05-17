В Воркуте мужчина избил пса во дворе жилого дома

Фото: скриншот видео

Житель Воркуты зверски избил своего пса на глазах жителей одного из домов. Мужчину запечатлел на камеру один из жильцов.

На кадрах видео, которое мы не можем опубликовать по этическим причинам, изображено, как воркутинец таскает на поводке своего маленького щенка, бьет его руками и ногами. В это время собака скулит и пытается вырваться, однако все ее попытки спрятаться под машину не венчаются успехом: хозяин просто начинает бить животное еще сильнее. Зоозащитники Воркуты уже забили тревогу и просят помочь сотрудников полиции забрать пса у живодера.

«Доживет ли малыш до завтра после таких избиений, никто не знает. Там и органы, скорее всего, отбиты, и внутренней кровотечение может быть. Страшно представить, что со щенком делает живодер дома. Мужчину уже нашли и заявление в полицию написали», - сообщают волонтеры группы «Помощь бездомным животным. Воркута».

Некоторые жители города ходили домой к предполагаемому живодеру и просили со слезами на глазах отдать им собаку, кто-то даже предлагал деньги. Однако жена мужчины заявила, что никакой собаки у них нет и захлопнула дверь.

Сейчас данным фактом заинтересовалась полиция. Проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре задержали живодера, замучившего добермана (подробности)