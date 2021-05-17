«ЛУКОЙЛ-Коми»: «Гибели биологических ресурсов из-за утечки нефтепродуктов нет»

Фото: Лукойл-Коми.

На территории Ненецкого автономного округа (НАО) и Республики Коми выходит на завершающую стадию реализация комплекса мероприятий по устранению последствий утечки нефтесодержащей жидкости (НСЖ), вызванной разгерметизацией трубопровода от мультифазной насосной станции Ошского месторождения до дожимной насосной станции №5 Харьягинского месторождения на территории НАО. Населённым пунктам и объектам экономики, в том числе в Арктической зоне Российской Федерации, ничто не угрожает.

Оперативно и по закону

Все мероприятия проводятся в тесном взаимодействии с государственными органами.

Утечка была обнаружена специалистами предприятия 11 мая 2021 года в ходе вертолетного облета территории. Причиной стала разгерметизация трубопровода на расстоянии порядка 300 метров от береговой линии реки Колвы. О случившемся в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением нормативов были оперативно уведомлены региональные органы Ростехнадзора, Росприроднадзора, единая дежурно-диспетчерская служба по НАО.

Фото: Лукойл-Коми.

Основная масса нефтесодержащей жидкости незамедлительно локализована персоналом на суше на площади около 1,3 га. В настоящее время ведется очистка территории, собрано почти 130 куб. м. загрязненного грунта. В ближайшее время на участке будет проведена техническая, а затем – биологическая рекультивация.

Круглосуточные работы

В акваторию реки Колвы попало не более 9 кубических метров нефтесодержащей жидкости, оперативно начаты работы по ее локализации и сбору. Гибели биологических ресурсов в результате произошедшего нет.

Работы по сбору НСЖ с водной поверхности проводятся круглосуточно при помощи сорбентов и боновых заграждений на семи рубежах реагирования. На данный момент расставлено порядка 2500 метров заградительных и сорбирующих боновых заграждений. Использовано 30 тонн высокоэффективных сорбирующих материалов, связывающих частицы нефтепродуктов и тем самым облегчающих их сбор.

Фото: Лукойл-Коми.

Угрозы источникам питьевого водоснабжения для населения в результате произошедшего нет. Водозаборные сооружения города Усинска расположены на реке Усе выше по течению от впадения Колвы. Снабжение водой сельского населения осуществляется из водозаборных скважин, расположенных в населенных пунктах.

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