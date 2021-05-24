Число зараженных коронавирусом в Коми приблизилось к 44 тысячам человек

В Коми озвучены свежие данные по коронавирусу Фото: Архив "КП"

В Коми продолжают фиксироваться случаи заражения COVID-19. Так, за последние сутки в республике выявили 27 пациентов с коронавирусом.

Общее количество зараженных за всё время пандемии составило 43 920 человек. С выздоровлением за сутки выписали 22 пациента (за всё время – 42 563).

А вот смертью закончилось ещё два случая заболевания. За всё время пандемии коронавирус унёс уже 955 жизней.

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