Как получить новые выплаты для детей от 8 до 17 лет и пособие по беременности

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Пособия для беременных, ставшим на ранний учет, и неполным семьям, где растут дети от 8 до 17 лет, начнут зачисляться на карты с 1 июля. Для того, чтобы получить денежную помощь следует подать заявление через портал Госуслуг. Об этом рассказала председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

— Мера носит заявительный характер. Поэтому уже сейчас семьям, которые планируют получать такое пособие, необходимо подать заявление. Иначе может наступить разочарование, когда 1 июля наступит, а выплаты не назначат, — сказала сенатор.

Также уточняется, что средства будут поступать в течение года, затем заявление нужно обновить. Беременные же будут получать помощь только в период вынашивания ребенка. По словам сенатора, за год ситуация может измениться и необходимость в государственной поддержке отпадет.

— Мера, о которой мы говорим, — адресная, то есть она положена именно тем, кто в ней нуждается. В данном случае это неполные семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. То есть среднедушевой доход в таких семьях ниже прожиточного минимума для субъекта Федерации, потому что у нас в разных регионах разный прожиточный минимум, — объяснила она.

Подача документа потребуется и для пособий беременным. Председатель комитета Совфеда уточнила, что это следует на сроке беременности от шести до двенадцати недель.

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