Минкультуры Коми возглавила Мария Балмастова

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Мария Балмастова назначена исполняющим обязанности министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми. Соответствующее распоряжение подписал Глава Республики Коми Владимир Уйба.

Ранее, с 2012 года, Мария Балмастова работала директором Коми республиканской филармонией.

*** Мария Алексеевна Балмастова родом из Воркуты. В 2006 году окончила факультет «Мировой культуры» по специальности «Культурология» Санкт-Петербургского университета культуры и искусства.

Имеет многолетний опыт работы в отрасли культуры. В 1999 году начала свой трудовой путь в управлении культуры администрации Воркуты, с 2008 года была директором Государственного театра кукол Республики Коми. С 2012 года возглавляла Коми Республиканскую филармонию.

Под её руководством реализованы такие знаковые проекты, как Международный фестиваль театров кукол «В гостях у Мойдыся», Межрегиональный фестиваль «Танцуй и пой, Великая Россия!», театрализованная программа «Священная война. Великая Победа» (отмечена памятной медалью «75 лет Победы» Российского организационного комитета «Победа», председателем которой является Президент России Владимир Путин), а также театрализованное мультимедийное шоу «Легенды Коми края», подготовленный к вековому юбилею республики. Также Коми республиканская филармония стала одной из площадок реализации знакового проекта Министерства культуры России в рамках Национального проекта «Культура» – Всероссийский виртуальный концертный зал (2018).

За эти годы коллективы и артисты филармонии значительно расширили географию гастрольной деятельности учреждения, посетив и представив уникальную национальную культуру Республики Коми не только во многих регионах Российской Федерации, но и за ее пределами. Так, в 2012 году ансамбль «Зарни ёль» стал участником культурной программы Зимних Олимпийских игр в Сочи (2014). Насладиться выступлениями артистов филармонии смогли также зрители в Венгрии (2015), Италии (2018), Австрии (2018), Азербайджана (2019), Сербии (2020), гости традиционного праздника «Русская масленица» в Париже (2020).

Активная деятельность Марии Балмастовой отмечена множеством наград, в числе которых почетные грамоты и благодарственные письма от Главы, Председателя Госсовета, Минкультуры Республики Коми, Минкультуры Российской Федерации. В 2019 Мария Балмастова удостоена звания «Заслуженный работник Республики Коми».

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