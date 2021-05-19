В Коми резко выросло суточное количество зараженных COVID-19

В Коми за сутки скончались три жителя республики
Фото: Архив "КП"
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах страны.
За сутки в Коми выявили ещё 35 зараженных коронавирусной инфекцией. Общее количество зараженных достигло 43 773 человек.
С выздоровлением выписали 42 436, а за сутки – 23 человек. Смертью закончилось ещё 3 случая заболевания коронавирусом. За всё время пандемии скончались 939 человек.
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