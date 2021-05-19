Сыктывкар
Еще
Радио
Сыктывкар
Еще
Радио
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье19 мая 2021 11:05

В Коми резко выросло суточное количество зараженных COVID-19

Число новых фактов перевалило вновь за 30
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Коми за сутки скончались три жителя республики

В Коми за сутки скончались три жителя республики

Фото: Архив "КП"

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах страны.

За сутки в Коми выявили ещё 35 зараженных коронавирусной инфекцией. Общее количество зараженных достигло 43 773 человек.

С выздоровлением выписали 42 436, а за сутки – 23 человек. Смертью закончилось ещё 3 случая заболевания коронавирусом. За всё время пандемии скончались 939 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полная безвкусица: «Комсомолка Коми» испытала на себе побочные эффекты прививки от COVID-19 (подробности)

Коронавирус Covid-19КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Республике Коми 2021: последние новости