Владимир Уйба рассказал, при каких условиях в Коми вновь введут карантинные меры

В настоящее время вакцинация против новой коронавирусной инфекции проводится в 23 медицинских организациях Фото: архив "КП"

Глава Коми Владимир Уйба допустил усиление карантинных мер из-за коронавируса. Об этом он заявил на совещании оперативного штаба. Руководитель региона признался, что его беспокоит нежелание многих вакцинироваться.

– Надо разъяснять каждому человеку, почему так важно и необходимо прививаться. Ковид – это очень тяжёлое заболевание, которое нам просто так не победить. Чтобы создать устойчивый коллективный иммунитет и стабилизировать ситуацию с ростом заболеваемости COVID-19, надо вакцинировать не менее 60 процентов взрослого населения, – сказал он.

Уйба добавил, что плохие темпы вакцинации могут ударить по среднему и малому предпринимательству, ведь придется вновь вводить режим самоизоляции для граждан, чтобы предотвратить распространение инфекции.

– Если мы этого не сделаем, то можем получить очередную волну заболеваемости, а, значит, будем вынуждены вернуться к ограничительным мерам. Тот же малый и средний бизнес может снова оказаться в блокаде. Этого нельзя допустить, Если мы этого не сделаем, то можем получить очередную волну заболеваемости, а, значит, будем вынуждены вернуться к ограничительным мерам. Тот же малый и средний бизнес может снова оказаться в блокаде. Этого нельзя допустить, – заключил он.

На данный момент в Коми против новой коронавирусной инфекции привиты 86 980 человек. Это 75,4 % от объёма поставки вакцины. Завершили вакцинацию (введены I и II компоненты) – 63 585 человек. Из числа лиц 60 лет и старше вакцинировано – 36 174 человека (42 % от всех привитых).

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