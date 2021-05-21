В Сыктывкаре живодёры отрубили лапу котёнку

Неизвестные отрубили малышу переднюю лапку. Фото: Александра САВИНОВА

Вчера в Сыктывкаре в местечке Дырнос очень плохой человек, живодёр (иначе и не назвать) жестоко поиздевался над беззащитным котёнком – бедному малышу... отрубили переднюю лапку. Соцсети взорвались негодованием. Слабонервных просим отойти от экранов гаджетов.

– Кто-то днём отрубил котёнку переднюю лапку!!! – прокричали в группе «Общественное движение «Дырнос – наш общий дом».

В ветклинике уверены, что это дело рук человека. Фото: Александра САВИНОВА

Как рассказала «КП-Коми» хозяйка которебёнка Надежда К., 6 июня малышу Бубику исполнится только год. Котик абсолютно домашний и, несмотря на юный возраст, гулять никогда не рвался, хотя любимым занятием было сидеть на окне и смотреть на улицу.

– Для нас было шоком эта ситуация. Видимо, Бубик решил в такую жару просто освежиться, осмелел и выпрыгнул через окно. Нас с дочкой не было дома. В кровавом состоянии Бубика обнаружила дочь, когда пришла со школы. У ребёнка была истерика. Даже на трёх лапах он сумел добраться до дома. В ветклинике нам прямо сказали, что это дело рук человека, слишком ровно всё, – горюет Надежда.

На трёх лапках котик сумел добраться до дома. Фото: Александра САВИНОВА

К счастью, операция прошла успешно. Котёнок Бубик весь вечер отходил от наркоза, говорит Надежда. По её словам, местные жители подозревают жителей, обитающих неподалёку и ведущих асоциальный образ жизни, а также советуют Надежде обратиться в полицию с заявлением о жестоком обращении с животным.

– Утром состояние Бубика было подавленное. Вечером поедем на перевязку, – добавила Надежда.

Напомним, что случай жестокого обращения с животным взбудоражил и Воркуту. Там мужчина зверски избил своего питомца на глазах у неравнодушных прохожих, которые сообщили об инциденте в полицию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре задержали живодера, замучившего добермана (подробности)