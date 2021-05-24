«Демонтировала все фотоловушки»: медведица Пужа из Коми упрямо прячется от людских глаз

Фото: кадр видео

Медведица Пужа из Коми обнаружила все фотоловушки и демонтировала их, снять животное на видео также пока не удалось. Об этом сообщили в центре спасения медвежат-сирот.

– У Пужи все хорошо! Она предоставлена сама себе в отдельном вольере, где занимается своими медвежьими делами и прекрасно себя чувствует. Мы ее не беспокоим, так как для молодой медведицы крайне важно отсутствие контакта с человеком, – говорится в сообщении.

Медведицу регулярно снабжают яблоками, незаметно выкладывая их незаметно для нее. Пужу пытаются снять на видео, но пока это практически безрезультатно, поскольку она предпочитает находиться в самых укромных углах вольера, недосягаемых для камеры.

– Как только нам удастся снять Пужу – мы обязательно поделимся с вами, – заверили в центре спасения.

Внутри вольера были установлены фотоловушки, однако медведица их обнаружила и «демонтировала».

– К счастью, они успели поработать и сохранить интересные кадры. Как только у нас появится время, мы обязательно их смонтируем и опубликуем, – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Медведица Пужа вернулась к активной жизни после спячки (подробнее)