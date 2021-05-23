В Коми обнаружили очередное «кладбище домашних животных»

Фото: vk.com/dezhdeputat

В Усть-Вымском районе Коми местные жители обнаружили «кладбище домашних животных». Мертвые тела двух коров лежат под солнцем и разлагаются в овраге. Красноречивые фото были опубликованы сегодня, 23 мая, в одной из социальных групп во «ВКонтакте».

Туши домашних животных - телочки и быка - лежат на одной из свалок. По словам очевидцев, выбросили трупы парнокопытных недавно, так как они еще не успели полностью разложиться. Рядом же были обнаружены и разделанные туши свиней, так же выброшенные под палящее солнце.

По данному факту местной администрацией и полицией уже начата проверка. Власти надеются, что быстро найдут человека, который избавился от ненужных туш таким способом.

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