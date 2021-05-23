Роспотребнадзор Коми напомнил, как правильно выбрать вкусную клубнику

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Клубника справедливо признана одной из самых вкусных и ароматных ягод, но, полезные свойства ягоды обычно несправедливо обделены вниманием. Клубника содержит в себе сбалансированное сочетание витаминов и минеральных веществ. Как правильно выбрать вкусную и свежую ягоду, рассказали в Роспотребнадзоре Коми. В ведомстве напомнили, на что в первую очередь стоит обратить внимание.

- Если ягоды сухие, без признаков гниения, цвет однородный, насыщенный, листики «чашечки», обрамляющие ягоду, зеленые, без признаков увядания, а поверхность ягод упругая, блестящая, гладкая, без вмятин и повреждений, то можете смело брать такую клубнику, - уверяют специалисты.

А вот в том случае, если ягоды неароматные и влажные, на их поверхности есть пятна, без листиков и с некрасивой окраской, то от употребления такой клубники все же стоит воздержаться.

Определить сладость клубники можно, обратив внимание на черенок ягоды. Если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой. Если листики плотно прилегают к ягоде, то она скорее всего будет кислить.

У клубники короткий срок хранения, она быстро портится. Если вы хотите сохранить клубнику на длительный срок, заморозьте ее в герметичном пакете или емкости для заморозки продуктов.

Добавим, что употребление всего пяти ягод компенсирует дневную потребность организма человека в витамине С. Фолиевой кислоты в клубнике больше, чем в винограде и малине. Также, в ягодах содержится значительное количество йода. Кроме того, клубнику можно рассматривать как полноценный источник клетчатки, сахарозы и фруктозы. Калорийность клубники тоже очень мала, и не превышает 36 ккал. Этого не хватит для отложения жира и наращивания жировой прослойки, а вот для пополнения энергии организма будет вполне достаточно.

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