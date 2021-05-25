Огонь мог перекинуться на поселок: в Коми пожарные предотвратили страшную трагедию

Страшный пожар уничтожил имущество семьи Мишариных. Фото Галины Паршуковой.

Страшный пожар, уничтоживший всё имущество семьи Мишариных, случился на днях в поселке Паспом Усть-Куломского района. Сгорело всё: дом со всем добром, документы, хозпостройки и даже домашних животных - кота с собакой. Вторая выжившая домашняя кошечка до сих пор ходит по участку и недоумевает - где ее жилище? Хуже Мишариным - всё, что нажили за долгое время супруги-пенсионеры, - всё пропало. Подробности происшествия «Комсомолке» рассказали в МЧС по Коми.

Охвачен огнем

Сообщение о пожаре деревянного жилого дома и хозяйственной постройки по улице Центральной в поселке Паспом поступило в пожарно-спасательную службу Усть-Куломского района 23 мая в 07:23.

- Дежурный караул 19 пожарно-спасательной части, преодолев 10 км от пожарной части, прибыл к месту вызова на двух пожарных автоцистернах в течение семи минут с момента поступления сообщения о пожаре на пункт связи части, - сообщили «КП-Коми» в региональном МЧС. - К моменту прибытия первых подразделений жилой дом был охвачен огнем, пламя перекинулось на прилегающие хозпостройки.

Первая автоцистерна сразу же приступила к тушению страшного пожара. Объема воды 8 тонн хватает в среднем от 12 до 20 минут, поэтому, чтобы тушить бесперебойно, была организована работа второй автоцистерны непосредственно у пожарного водоема, расположенного в 250 метрах. Объем пожарного водоема - 250 кубических метров, уточнили в ведомстве.

Огонь едва не перекинулся на соседние дома. Пожар тушили всем миром: огнеборцы, добровольцы, местные жители. Фото Галины Паршуковой.

Помогали местные

Такого горя не пожелаешь никому. Уж кто-кто, а пожарные МЧС это знают не понаслышке. На помощь пожарным были привлечены дополнительные силы из близлежащих поселков. Прибывшая техника подвозила воду из второго пожарного водоема, расположенного на расстоянии километра. Чтобы огонь не распространился на соседние дома и хозпостройки, горящие постройки снесли бульдозером и манипулятором.

Пожар тушили пять единиц пожарной техники, десять человек личного состава, пожарные добровольцы. В тушении активно помогали местные жители. Благодаря правильно выбранной тактике удалось предотвратить дальнейшее распространение огня.

Нужна помощь

Огонь полностью уничтожил жилой дом (90 м2), зимнюю кухню (25 м2), повреждена баня (15 м2). Сейчас дознаватели «Госпожнадзора» устанавливают причины пожара.

Семья Мишариных просит всех неравнодушных проявить милосердие и оказать финансовую помощь. Погорельцам необходима одежда, бытовая техника, постельное бельё, посуда.

- Необходимая верхняя одежда: одежда женская (взрослая) – 52-54 размера; одежда мужская (взрослая) – 54-56 размера; обувь женская – 35-36 размера; обувь мужская – 42 размера. Вещи просим приносить в хорошем состоянии, без дефектов (без пятен, дырок), - просит младшая дочь Мишариных Галина Паршукова.

Вещи для погорельцев принимаются по адресу:

- с. Усть-Кулом, ул. Луговая, д.1 (сын Владимир Иванович).

- пст. Паспом, ул. Школьная, д. 29, кв. 1 (дочь Любовь Ивановна).

Помощь для семьи Мишариных можно осуществить переводом на номер телефона 89042228831 Галина Ивановна П. (родная дочь).

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