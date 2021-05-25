В Коми продолжается очистка реки Колвы от нефтепродуктов

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Активно ведутся мероприятия по очистке берегов реки Колва от нефтепродуктов, попавших в водоем после разгерметизации трубопровода между Ошским и Харьягинским месторождениями 11 мая 2021 г.ода. На данный момент в работах заняты более 200 работников предприятия и специализированных подрядных организаций, свыше 80 единиц техники.

Завершается очистка участка территории непосредственно в районе разгерметизации, где утечка была локализована на площади порядка 1,3 гектара. После сбора и вывоза нефтесодержащей жидкости и загрязненного грунта будут проведены работы по рекультивации.

На водной поверхности ведется сбор нефтепродуктов – по большей части уже в застойных зонах реки и в связанном сорбентами виде. Продолжается очистка берегов реки, вдоль которых осталась часть нефтепродуктов из-за спада воды после паводка. Ведется очистка и замывка береговой линии и прибрежной растительности, вырезка загрязненного кустарника. В общей сложности начиная с 11 мая собрано и вывезено на утилизацию более 1,5 тысячи кубометров речной воды и льдин с признаками нефтепродуктов, а также использованного сорбента и прочих отходов.

Помимо основных рубежей реагирования на реке Колва действуют установленные в превентивных целях боновые заграждения на реках Уса и Печора, в том числе у сел Мутный Материк, Щельябож и деревни Захарвань (городской округ «Усинск» Республики Коми) и поселка Щельяюр (муниципальный район «Ижемский» Республики Коми).

Ведется постоянный мониторинг компонентов окружающей среды на предмет содержания нефтепродуктов.

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