«Наш малыш взорвал все соцсети»: в Сыктывкаре появился на свет жеребёнок-далматинец

Расписной звёздный Ижмарин" влюбил в себя всех жителей Коми. Фото: Нина ЮШКОВА

В семейном хозяйстве конного центра «Аврора» в Сыктывкаре удивительное пополнение! Родился «звездный расписной Ижмарин». Расцветка жеребенка крайне необычная, редкая. Весть о малыше разлетелась по всей Республике Коми, местные наперебой сравнивают малыша то с зеброй, а то и с далматинцем.

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Его мать – рыже-пегая кобыла по имени Ижма Печорской породы, отец – чубарый конь Рамси с небольшими вкраплениями. Свои пятна малышок унаследовал от дедушки по кличке Арбат.

Ижмарин - покоритель сердец! Фото: Нина ЮШКОВА

– Мы были поражены, когда впервые увидели Ижмаринчика, даже засомневались – точно ли мимо нас не проскакивала зебра, – смеется хозяйка конного двора Наталья Денисова. – Наш малыш взорвал все соцсети. Уже пишут коллекционеры и разведенцы, просят озвучить любую цену, лишь бы мы продали им жеребёнка. Но пока мы даже не рассматриваем продажу красавчика.

Дедушка Ижмарина - красавчик Арбат. Фото: Нина ЮШКОВА

Жеребёнок уникальный. Его отличает от сородичей не только расцветка, но и характер.

– Все жеребята боятся людей, даже нас первое время остерегаются, прижимаются к своей мамочке. А наш звёздный друг расположен к человеку, ластится всё время, не стесняется нисколько. Увидит нас, начинает резвиться, демонстрирует притопы и прыжки – впервые вижу такого ребёнка, – рассказывает Наталья, а в это время Ижмарин прижимается к её щеке, будто целует, принюхивается.

Жеребёнку всего неделя отроду, а уже удивляет своей гибкостью. Фото: Нина ЮШКОВА

Хозяйка подворья уверенна, что Ижмарину светит и звёздное будущие – у него есть все задатки будущего победителя.

Жеребёнок постоянно ластится и требует обнимашек. Фото: Нина ЮШКОВА

– Он очень гибкий и игривый, и в это же время человеко-ориентированный. Думаю, что неспроста такое чудо появилось на свет. У нас много в нашем подворье необычных животных – куры Мильфлёры, пони. Рождению такого редкого жеребёнка способствовала аура нашего места, – пояснила хозяйка.

Жеребёнок постоянно ластится и требует обнимашек. Фото: Нина ЮШКОВА

Муж Натальи Сергей рассказал, что вся их семья – животноводческая. И дети, и сами супруги очень трепетно относятся к своему хозяйству, любят каждого своего питомцы. Сам Сергей работает с лошадьми с 1994 года, но даже его удивило рождение необычного питомца.

Лошади конного центра на выгуле. Фото: Нина ЮШКОВА

– Вероятность появления «звёздного ребёнка», конечно, была, но чтобы такой ярко-выраженной масти родился жеребец, это редкий случай. Удивлены все, желают Ижмарину здоровья и ждут его побед. Мы тоже ему очень рады, хотя для меня все наши животные необычные, – поделился с «Комсомолкой» Сергей Денисов.

Большое подворье

У семьи большое подворье, целый зоопарк – кролики, куры, собаки, олени, коровы, бараны, пони. Атмосфера невероятная – кричат петушки, ржут кони, важно ходят по двору коты.

Бродячая кошка прибилась к хозяйству Денисовых и котилась в курятнике. Фото: Нина ЮШКОВА

– К нам приходят бродячие кошки, мы их подкармливаем. Поначалу пытались пристраивать, но неохотно берут диких котов. Пришлось оставить, не выгоним же их, на всех еды хватит… Вот одна кошка удивила – заходим в курятник, а там вместо курицы-несушки лежит кошка с новорожденными котятами. Так и осталась там жить среди кур, нам и курам они не мешают. Вот котята подросли и уже бегают по курятнику, – знакомит Наталья со своими питомцами.

Любопытные кролики рассматривают гостей. Фото: Нина ЮШКОВА

Пока мы не знаем, сколько побед завоюет сыктывкарская зебра, звёздный жеребец, милый далматинец Ижмарин, но точно знаем, что приз зрительских симпатий уже в его копытах.

Лошади конного центра ждут гостей! Фото: Нина ЮШКОВА

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