В Сыктывкаре родился жеребенок-далматинец

Фото: Конный центр «АВРОРА»
В Сыктывкаре родился пятнистый жеребёнок. Фотографии животного были опубликованы в социальных сетях.
Хозяева уже дали ему кличку - Ижмарин. По их словам, необычную окраску жеребёнок получил от своего деда Арбата, который славился необычной кожей. К слову, мама коня Ижма тоже пятнистая. Правда, ее пятна куда больше и более привычны глазу - кобыла относится к гнедо-пегой масти.
В комментариях горожане уже успели сравнить Ижмарина с его дальним родственником - зеброй - из-за схожести окраса. А кто-то и вовсе нашел аналогию с далматинцем.
- Это лошадь-далматинец! Как хочется на него посмотреть вживую! Просто прелесть, - пишет Юлия Ш.
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