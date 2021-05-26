В Сыктывкаре родился жеребенок-далматинец

Фото: Конный центр «АВРОРА»

В Сыктывкаре родился пятнистый жеребёнок. Фотографии животного были опубликованы в социальных сетях.

Хозяева уже дали ему кличку - Ижмарин. По их словам, необычную окраску жеребёнок получил от своего деда Арбата, который славился необычной кожей. К слову, мама коня Ижма тоже пятнистая. Правда, ее пятна куда больше и более привычны глазу - кобыла относится к гнедо-пегой масти.

В комментариях горожане уже успели сравнить Ижмарина с его дальним родственником - зеброй - из-за схожести окраса. А кто-то и вовсе нашел аналогию с далматинцем.

- Это лошадь-далматинец! Как хочется на него посмотреть вживую! Просто прелесть, - пишет Юлия Ш.

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