В месте попадания нефтепродуктов в Колву завершается зачистка

Фото: Лукойл-Коми.

На границе Ненецкого автономного округа и Республики Коми, где 11 мая произошла разгерметизация нефтепровода, на 80% очищен участок территории. Как ранее сообщалось, утечка нефтесодержащей жидкости (НСЖ) в объеме порядка 90 тонн была локализована на площади порядка 1,3 гектара.

Сейчас этот участок активно зачищается. Ведется сбор НСЖ и загрязненного грунта, очистка и замыв береговой линии, вырезка загрязненного кустарника вдоль нее.

Фото: Лукойл-Коми.

Загрязняющие вещества вывозятся на пункт приема шламов Харьягинского месторождения. По окончании на участке будут организованы работы по технической, а затем – биологической рекультивации. Все мероприятия будут завершены в пределах теплого периода года.

Фото: Лукойл-Коми.

Как пояснили в пресс-службе ЛУКОЙЛ-Коми, в ряде СМИ и социальных сетях сегодня распространяется информация о том, что работы на этом участке якобы проводятся недостаточно активно. В доказательство приводится видео с участка, сделанное в один из первых дней с начала работ. Актуальная картина на участке представлена на иллюстрирующих эту публикацию фотографиях. Отчеты о ходе работ, включая фотоматериалы, ежедневно предоставляются в государственные органы.

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