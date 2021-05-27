Мир перевернулся: сироты из Ухты внесли свою лепту в работу «Вахты памяти»

Фото из архива Детского дома №2 Ухты.

Совсем недавно страна отметила самый важный праздник в году. Воспитанники детского дома Ухты №2 тоже не остались в стороне от празднования Дня Победы. Правда, в этот раз он прошел для подростков по-особенному. Четверо ухтинских ребят побывали в местечке Мясной Бор Новгородской Области. Три дня они проработали на поисковых работах в местах боев 2-й ударной армии.

Это место носит страшное название – Долина Смерти. Там, на относительно небольшом участке, за годы Великой Отечественной Войны погибли сотни тысяч солдат. Чтобы придать их останки земле с почестями, на территории проводятся раскопки. Именно в них приняли участие 2 девушки и 2 юноши из Ухты.

Фото из архива Детского дома №2 Ухты.

Подобная поездка для ребят стала первой. Конечно, они не знали, что их ждет. В течение 3-х дней им пришлось жить в полевых условиях. «Мы их запомним на всю жизнь», – делятся подростки. Воспитанникам детского дома поступило предложение присоединиться к поисковому отряду «Звезда». Из всех желающих выбрали 4-х. Изначально ребята даже не представляли, куда едут, никто из них особо не увлекался историей и не интересовался Великой Отечественной Войной, но после поездки к местам сражений их мир перевернулся.

Фото из архива Детского дома №2 Ухты.

«Там была полка с найденным при раскопках. И среди предметов лежал сверток. Нам сказали, что это останки одного из погибших солдат. Я была удивлена и расстроена. Ведь это было на самом деле. Вообще при раскопках всегда испытываешь волнение: нашла патроны и думаешь – у меня в руках то, что имеет непосредственное отношение к Великой Отечественной Войне», – рассказывает участница поездки Яна Бакина.

Фото из архива Детского дома №2 Ухты.

К слову, Яна была на «Вахте памяти» со своей сестрой Дианой. Она теперь постоянно следит за продвижение работ на месте боев и говорит, что совсем иначе посмотрела на историю и хочет продолжать поисковую деятельность.

Фото из архива Детского дома №2 Ухты.

Юноши, в свою очередь, также делятся впечатлениями – в лесу были и неразорвавшиеся снаряды, и много составляющих оружия – как советского, так и немецкого. Ребята часть найденного доставили в свой детский дом, чтобы пополнить музей ВОВ. Из новых экспонатов – остатки трехлинеек, мины, снаряды, патроны.

Фото из архива Детского дома №2 Ухты.

Педагог-организатор, который сопровождал ребят, Александр Олейников, также отмечает – для подростков это незабываемый опыт. Работали они с азартом.

Фото из архива Детского дома №2 Ухты.

«При нас подняли останки 3-х бойцов. Всего же поисковый отряд в течение всей вахты обнаружили в общем останки 12-ти солдат. 4-х из них удалось опознать – они были с жетонами, где были записаны имя и адрес. Теперь их прах можно предать земле», – говорит педагог.

Фото из архива Детского дома №2 Ухты.

И сопровождающий, и сами воспитанники на этом не собираются останавливаться. От поисковиков уже поступило новое предложение.

Фото из архива Детского дома №2 Ухты.

В августе из детского дома №2 Ухты на очередную вахту отправятся 8 ребят, на этот раз в «Демьянский котел». Там, помимо поисковых работ, у ухтинских подростков пройдет и обучающий курс.

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