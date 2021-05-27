«Ангелок, спи спокойно»: в Коми скорбят по погибшей в жуткой аварии 15-летней девочке

Фото: из личного архива Ульяны П.

Страшная трагедия унесла жизнь 15-летней Ульяны из Емвы. Девочка вместе со своей подругой и двумя мужчинами 25 и 22 лет накануне разбилась на трассе Сыктывкар – Ухта. Молодой человек за рулем отечественной легковушки «Лада Приора» на высокой скорости выехал на встречку и вылетел в кювет, не справившись с управлением. Позже экспертиза покажет, что 22-летний парень был пьян.

Смерть школьницы стала большим ударом для ее близких и друзей. Они до сих пор не могут поверить, что улыбчивой и добродушной Ульяны нет больше с ними.

- Ульяна, как же так? Не верится в происходящее. Ангелок, спи спокойно, твое место в раю, - пишет в социальных сетях ее подруга.

Недавно девочка справила свой 15-й день рождения, строила большие планы на будущее и многого хотела достичь. Однако роковое стечение обстоятельств забрала у родителей их любимую дочь. Известно, что подросток хорошо общалась с водителем. Неизвестно, догадывалась ли она в тот день, что ее друг был в нетрезвом состоянии.

Похоронят Ульяну в родном городе на днях.

Остальные три человека, которые были в салоне, получили различные травмы. Ровесница Ульяны сильно ударилась головой при столкновении с деревом. Обе девочки сидели на заднем сидении, пристегнуты они не были. Весь удар пришелся на сторону погибшей.

Двое взрослых парней оказались в больнице. У них многочисленные переломы и ссадины.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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