Вблизи от Усинска будет гореть газ на одной из скважин

Задымление вызовут плановые работы по ремонту одной из скважин месторождения имени Алабушина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На территории Усинска специализированными подрядными организациями проводятся плановые работы по ремонту одной из скважин месторождения имени Алабушина. В ходе ремонта периодически проводится отжиг газа на факельной чаше, в связи с чем временами может быть заметен дым.

Мероприятия на скважине проводятся по типовой схеме с использованием сертифицированного оборудования, они согласованы с контролирующими органами и не несут опасности для населения, сообщает администрация Усинска.

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