Завтра в Сыктывкаре простятся с трагически погибшей от удара поезда 16-летней девушкой

Фото: со страницы девушки в соцсетях

Завтра, 29 мая, в 10:15 в Сыктывкаре в Храме святого Апостола Иакова (мкр. Строитель, ул. Островского, 7) состоится прощание с Софьей Титовой. Напомним, девушка трагически погибла 26 мая на пешеходном переходе железнодорожной станции Эжва.

По данным пресс-службы СК, несчастный случай произошел 26 мая девушку на пешеходном переходе железнодорожной станции Эжва. Подросток шла в наушниках, громко слушая музыку, и не заметила надвигающейся на нее тепловоз. Водитель транспорта тщетно пытался сигналить девушке, однако та не услышала. Смерть школьницы наступила мгновенно. Свидетели трагедии сообщают о том, что от удара голова девушки отлетела от туловища.

Известно, что девушка совсем недавно отметила последний звонок. Она опубликовала на своей странице фотографии в красивом платье на котором красовалась выпускная лента. Судя В соцсетях сообщают, что девушка была жизнерадостная, готовилась к поступлению в колледж, очень красиво танцевала. Была участницей ансамбля эстрадного танца "Светлана" Эжвинского дворца культуры бумажников.

- Пусть Бог воздаст ей в небесах за все добро, что она творила. Она есть и останется в наших сердцах, - выразили соболезнования педагоги и творческие Эжвинского дворца культуры бумажников.

- В настоящее время по уголовному делу проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели и очевидцы, устанавливаются все обстоятельства, а также причины и условия, способствовавшие произошедшему, - прокомментировали ЧП в ведомстве.

Следователи возбудили по данному факту уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть человека».

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