Погибшая под колесами тепловоза 16-летняя девочка не услышала сигналы из-за громкой музыки

Фото: пресс-служба СК по РК

В Сыктывкаре под колесами поезда погибла 16-летняя девочка. О трагедии сообщает пресс-служба СК по республике.

По данным ведомства, несчастный случай произошел накануне девушку на пешеходном переходе железнодорожной станции Эжва. Подросток шла в наушниках, громко слушая музыку, и не заметила надвигающейся на нее тепловоз. Водитель транспорта тщетно пытался сигналить девушке, однако та не услышала. Смерть школьницы наступила мгновенно. Свидетели трагедии сообщают о том, что от удара голова девушки отлетела от туловища.

- В настоящее время по уголовному делу проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели и очевидцы, устанавливаются все обстоятельства, а также причины и условия, способствовавшие произошедшему, - прокомментировали ЧП в ведомстве.

Следователи возбудили по данному факту уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть человека».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Известны подробности смертельной аварии, в которой погибла школьница (подробности)