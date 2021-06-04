В Коми прививками, ПЦР-тестами хотят отстоять право на «Луд» и «Горку»

"Усть-Цилемская горка" празднуется с середины ХIХ века Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

Республиканский межведомственный оперштаб по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции запретил этим летом проводить традиционные нарядное гулянья. Табу навесили на межрегиональные народные праздники «Усть-Цилемская горка» и «Луд» в Усть-Цилемском и Ижемском районах, экологический арт-фестиваль «Сено» в Троицко-Печорском районе, межрегиональный фестиваль «Корт аАка» в Корткеросском районе, а также праздничных мероприятий в честь 375-летия села Усть-Кулом.

Прививка и тест в помощь

Общественность региона бурно отреагировала на нововведение. Одной из первых по этому поводу высказалась заместитель председателя правительства Коми Галина Габушева.

– Дорогие жители республики, земляки, дона менам ёртъяс! Многих в эти дни всколыхнула тема запрета на проведение массовых праздников, которые должны состояться этим летом. Конечно, «Луд», «Горка» – это настоящие брендовые мероприятия нашего региона, важные в этнокультурном и духовном плане. Сама люблю их всей душой и с удовольствием посещаю. Не менее интересны и самобытны фестивали «Кöрт Айка», «Сено» и многие другие праздничные события, которые проходят в наших муниципальных образованиях, особенно на селе, – высказалась на своей страничке во «ВКонтакте» Галина Габушева. Непопулярные меры чиновница объяснила заботой оперштаба, прежде всего, о здоровье каждого жителя республики: «Решающим стало мнение эпидемиологов, которые предостерегают нас от массового характера мероприятий, призывают к соблюдению санитарно-эпидемиологических норм».

"Горку" гяляют пять дней Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

Габушева предложила «не хоронить» идею проведения народных мероприятий. А чтобы мероприятия наверняка состоялись, Галина Ивановна предложила участникам гуляний пройти вакцинацию (особенно пожилым людям), а гостям из других регионов иметь при визите ПЦР-тест.

Чтите традиции!

Председатель Союза композиторов Республики Коми Михаил Герцман уверен, что праздники нужны. Люди их ждут.

– Если власти нашли возможность выступить и попиариться (заслуженно, конечно) в Москве и Санкт-Петербурге (1 июня в столице завершились торжественные мероприятия в честь 100-летия Республики Коми. С 1 по 7 июня празднование юбилея Коми пройдёт на лучших творческих площадках Санкт-Петербурга. — Авт.), то деревня свои праздники заслужила ничуть не меньше, – считает маэстро. – К тому же, значимость праздника для жителей сельской местности куда значительней и ценнее, нежели для горожан.

Михаил Львович отметил, что чтить старинные праздничные традиции – святое дело.

«Горку» не отменить

Как бы то ни было, жители древних сёл Ижмы и Усть-Цильмы всё равно готовятся к праздникам. Руководитель Усть-Цилемского района Николай Канев объяснил, что гулянья в зените лета не сводятся только в «Горке».

– У нас обычно праздничные мероприятия длятся пять дней. Встречи проходят в доме культуры, музее, родовых домах, – эти мероприятия не запрещены, а значит состоятся, – объясняет Канев. – Хоровод — это кульминация всего празднования. Вот его оперштаб и запретил.

Коронавирус "Горку" не отменит, - уверены в Усть-Цильме Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

Однако в прошлом году, когда пандемия была в самом разгаре, устьцилёмы не нарушили традицию, которая живёт с середины XIX века. Люди облачились в национальные костюмы, вышли на поля и там водили горочные фигуры.

Глава села Ижма Игорь Истомин тоже рассчитывает, что коронавирус не отменит народный праздник «Луд»:

– Наше население активно прививается от COVID-19: Ижемский район в лидерах по числу привитых жителей. Поэтому, надеюсь, что к первому воскресенью июля (день проведения праздника. — Авт.) будет ясность в вопросе массовых гуляний, – отметил управленец.

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