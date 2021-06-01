Виктория Лопырева широко празднует 100-летие Коми в Москве

Фото: Инстаграм lopyrevavika

Известная модель Виктория Лопырёва побывала на гала-концерте в Москве, посвящённому столетнему юбилею республики. После мероприятия она в своем Инстаграме выложила серию фото. И выразила уверенность в том, что Коми скоро прочно войдёт в топ самых узнаваемых регионов страны и что она сделает для этого всё возможное.

Виктория поблагодарила главу региона и команду правительства за праздник высокого масштаба, а также выразила отдельную благодарность экс-министру министерства культуры, туризма и архивного дела Коми Сергею Емельянову за «крутые задумки», которые коллеги блестяще реализовали.

Ранее Виктория Лопырёва восхищалась фирменным коми-поездом и поведала, что Владимир Уйба рассказал много интересного про Коми и то, какое развитие ждёт республику и туристическую инфраструктуру.

Фото: Инстаграм lopyrevavika

Наши источники сообщили, что из всех, кто был приглашён на Дни Коми в Москву, «местные» были только заместители председателя правительства Коми Габушева и Людмила Карачева, остальные – все приезжие чиновники и Виктория Лопырева, супруга первого зампредседателя правительства Коми Игоря Булатова.

В это же время районы Республики Коми с грустью читают новости о праздничных мероприятиях, происходящих в Москве. На днях Республиканский межведомственный оперативный штаб по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции принял решение, согласно которому запрещено проведение в 2021 году межрегионального народного праздника «Луд» в Ижемском районе, межрегионального праздника «Усть-Цилемская горка», экологического арт-фестиваля «Сено» в Троицко-Печорском районе, межрегионального фестиваля «Корт Айка» в Корткеросском районе, праздничных мероприятий в честь 375-летия села Усть-Кулом.

Пользователи соцсетей шокированы решением.

– Почему праздновать 100-летие Коми можно, а 375-летие Усть-Кулома нельзя? – пишет усть-куломец.

– Да вы что? В Москве, значит, можно, а в Коми на свежем воздухе (!!!) – нельзя. Похоже просто на некое наказание ижемцев и устьцилемов. За что вот только? – сетует Светлана.

– Логика отсутствует совсем. Вся Москва уже перекувыркалась в каких-то праздниках, курорты, игры различные, а в коми – нельзя ничего..., – пишет анонимный пользователь.

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