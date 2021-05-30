На Коми обрушатся снег и шквалистый ветер

Фото: yandex.ru

Основная территория Коми находится под влиянием скандинавского антициклона. Еще несколько дней будет удерживаться прохладная погода.

30 мая в Коми будет облачно с прояснениями. Ночью выпадут небольшие осадки (дождь, дождь со снегом), днем в северных районах – небольшие осадки, в южных районах –преимущественно без осадков.

Ветер северо-западный, западный, 8-13 м/с, днем на северо-востоке возможны порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +3...+8, при прояснении -2...+3, днем +7...+12, местами +2...+7°С.

В Сыктывкаре 30 мая ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью +2...+4, днем +9...+11°С, сообщает Коми ЦГМС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики рассказали, когда в Коми вернется тепло

Прогноз погоды в Коми с 31 мая по 4 июня (подробности)