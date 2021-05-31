Фото: Сергей Фомин

Территория Коми остается под влиянием скандинавского антициклона, который принес в республику заморозки.

31 мая в Коми будет переменная облачность. Местами небольшой дождь, ночью на крайнем северо-востоке со снегом. Ветер северо-западный, западный, 4-9 м/с, местами порывами до 14 м/с, на крайнем северо-востоке ночью 15-17 м/с. Температура ночью -2...+3, днем +7...+12, местами +1...+6°С.

В Сыктывкаре 31 мая ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, западный, 4-9 м/с. Температура ночью -1...+1, днем +10...+12°С, сообщает Коми ЦГМС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики рассказали, когда в Коми вернется тепло

Прогноз погоды в Коми с 31 мая по 4 июня (подробности)