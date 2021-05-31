В Усинске наградили победителей грантового конкурса ЛУКОЙЛа

Ежегодный грантовый конкурс нефтяников вновь отметился рекордным числом заявок – 425.

Сертификаты на грантовую поддержку получили авторы 91-й инициативы XVII Конкурса социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ» в Республике Коми и Ненецком автономном округе.

Успехов победителям!

Ежегодный грантовый конкурс нефтяников вновь отметился рекордным числом заявок – 425. В числе победителей – 91 проект, сумма грантовых средств, направленных на их реализацию, составит более 18 миллионов рублей.

Ура, победа! Фото: Лукойл-Коми.

– Приятно, что у нас такой конкурс, благодаря которому преображаются муниципалитеты, проходит уже 17-й год, – поздравил победителей глава городского округа – руководитель администрации Усинска Николай Такаев. – Благодаря компании «ЛУКОЙЛ» реализуются десятки проектов. Я от всей души желаю победителям успехов!

Фото: Лукойл-Коми.

– Мы подвели итоги конкурса раньше, чем обычно, чтобы дать больше времени для воплощения замечательных идей в жизнь, – отметил генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Александр Голованёв. – Участники объединены желанием сделать этот мир лучше. И я уверен, что вместе у нас с вами все получится. Я поздравляю победителей, желаю эффективной реализации проектов на благо земляков!

В этом году помимо традиционных номинаций – «Духовность и культура», «Спорт», «Экология» – организаторы учредили новую, «Инновации», объявленную в честь 30-летия компании «ЛУКОЙЛ».

Фото: Лукойл-Коми.

Первопроходцы

Как и в прошлые годы активное участие в конкурсе приняли авторы из Усть-Цилемского района, в итоге 22 из представленных ими инициатив вошли в число победителей, немногим меньше новых проектов будет реализовано в Усинске –19. Восемь инициатив будут реализованы в Ненецком округе.

Например, в усинском саду №23 появится «КидБург», где ребята смогут попробовать свои силы в самых разных профессиях: военного, пожарного, мастера-стилиста, повара, космонавта и многих других. Родители станут активными участниками образовательного процесса, смогут не только рассказать о своей работе, но научить малышей её тонкостям.

В Усть-Цильме авторы двух проектов объединились, чтобы создать еще одну местную достопримечательность. Гранты нефтяников получат средняя общеобразовательная школа имени М.А. Бабикова и Центр физкультуры, спорта и туризма Усть-Цилемского района. Эти организации неоднократно становились победителями Конкурса и ежегодно продолжают совершенствовать инфраструктуру райцентра. Уже летом в селе приступят к обустройству экотропы в районе турбазы. На ней отремонтируют пешеходный мостик, установят беседку, навесы, скамьи, указатели маршрутов, зимой откроют трассу для катания на тюбингах. Школьники смогут проводить здесь уроки экологии и биологии, знакомиться с природой родного края, а взрослые – проводить время с пользой для здоровья.

Фото: Лукойл-Коми.

Слаженная работа

В шахтёрском посёлке Яреге площадку с уличными тренажёрами оборудуют акустической системой для музыкального сопровождения массовых спортивных мероприятий, в деревне Гам Ижемского района откроется школьный кружок робототехники, в поселке Нижний Одес – «Антикафе» для любителей настольных игр, в удалённом ненецком селе Шойна обустроят хоккейную коробку, а в Нарьян-Маре появится «Театр на колесах».

– На средства гранта мы планируем приобрести разборный круглый балок. Раньше в таких жили первопроходцы усинской земли. Изготовят его по спецзаказу, чтобы соблюсти аутентичность, интерьер мы также обустроим, – рассказала победитель в номинации «Духовность и культура», директор усинского Музейно-выставочного центра «Вӧртас» Альбина Севанян. – Поддержка нефтяников поможет сделать интереснее, увлекательнее и познавательные городские мероприятия. Так как макет балка разборный, мы сможем устанавливать его на площади и знакомить детей и взрослых с историей края, основателями нефтяной отрасли. Кроме того, грант поможет организовать уличные выставки исторических фотографий.

В работе по воплощению в жизнь социально значимых идей особую важность приобретает обмен опытом. В рамках церемонии награждения прошла деловая игра для победителей. Здесь они учились работать в команде и совместно реализовывать идеи. Так, команда каждого муниципалитета придумала общую инициативу, разработала план её воплощения в жизнь и представила жюри. В процессе участники нашли точки соприкосновения, обсудили возможности будущего сотрудничества, обозначили проблемы своих территорий, которые требуют системной и слаженной работы.

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