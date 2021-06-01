В Коми родителям пришлось перевести сына в другую школу из-за травли в классе

У ребёнка появились проблемы с самооценкой, страх при общении с новыми людьми, коллективом. Фото: EAST NEWS

Помните, как мы писали о том, как к нам обращалась Елена, мама третьеклассника Данила, столкнувшаяся с травлей своего ребёнка в школе со стороны педагога, учеников и их родителей. Это называется буллинг. По этическим соображениям мы не называем ни имён героев публикации, ни номера сыктывкарской школы. Однако уверяем, что все документы, подтверждающие реальность этой истории (переписки, скрины, сканы, аудиозаписи), — у редакции на руках.

Герои статьи. Фото: из личного архива

Конфликт начался после того, как Елена и ещё одна мама подошли к классному руководителю Марии Ивановне, чтобы поговорить о неприемлемом стиле общения. Но им был дан от ворот поворот одной фразой: «Вы мне тут не указывайте, как мне писать». После этого разговора обрушилась настоящая что ни на есть травля ребёнка в школе самим педагогом.

Сначала у Данила стали появляться плохие оценки. Дальше — хуже. Наказание оценками перетекло в выживание из коллектива. Информация о конфликте дошла до вышестоящих органов. Управление образования Сыктывкара в ответ на жалобу Елены провело собственное расследование: Мария Ивановна отрицала всё. Родителя всеми силами убеждали в высоком уровне профессионализма классного руководителя. Правда, после жалобы педагог некоторое время вела себя корректно, казалось, что недопонимания остались в прошлом. Но, увы…

В один день Данил пришёл после школы заплаканный. Как выяснилось, педагог накричала на него за криво начерченную линию в тетради и обозвала ненормальным за то, что увидела его лежащим на школьной скамье в коридоре. Также ребёнку передал его одноклассник, что Мария Ивановна попросила его не общаться с Даней.

Мама Данила рассказала обо всём редакции «Комсомольской правды-Коми». После публикации статьи историей травли заинтересовалась Уполномоченная по правам ребёнка Коми Татьяна Козлова, родителя и учителя пригласили на серьёзный разговор.

Обе стороны конфликта пришли к соглашению: родительница заняла примирительную позицию и пожелала, чтобы ребёнок продолжил обучение в классе, но с условием, что конфликт будет полностью исчерпан, прекратится травля ребёнка. Учитель выражала свои искренние раскаяния и подтверждала, что была не права по отношению к ребёнку.

Осадок остался

Мама ученика, который подвергся буллингу со стороны педагога, рассказала «Комсомолке», как обстоят дела в школе.

– Сейчас, когда учебный год закончился, мы с сыном вздохнули с облегчением. Конечно, конфликт до конца исчерпать не удалось – ребёнок ходил в школу с большим нежеланием, часто болел. Мы посещали психолога, который отмечал, что ребёнок систематически подвергался травле со стороны педагога, отношение к нему отличалось от отношения к другим детям, – отмечает мама ученика. В моих интересах было сделать всё, чтобы конфликт полностью сошёл на «нет», однако впоследствии сплыли неприятные факты.

По словам Елены, после придания ситуации всеобщей огласки ученики наперебой между собой обсуждали, что и им тоже преподаватель советовала не дружить с Даней.

–Моему ребёнку об этом рассказали и, конечно, это его очень расстроило. Полностью наладить гармоничную обстановку в классе у руководства школы и преподавателя не получилось – не проводились тренинги по формированию доброжелательной атмосферы в классе, на сближение коллектива, неполноценно провёл работу школьный психолог. Открытой агрессии больше не было, но ребёнок чувствовал себя некомфортно, отмечал неприязненное отношение к себе со стороны учителя, коллектива. Например, когда учитель повёл класс в кино, ребёнка не пригласили на совместную фотографию – он поспешил уйти, – пояснил родитель.

Елена отмечала, что девочки продолжали «цепляться» до мальчика, обращались к нему исключительно по фамилии – так долгое время называла мальчика педагог. Были пару не очень приятных моментов, например, однажды ребенку «прилетела» двойка за то, что он забыл клей, а с класса никто не пожелал поделиться своим.

– У ребёнка появились проблемы с самооценкой, страх при общении с новыми людьми, коллективом. Мы приняли решение сменить учебное заведение, – завершила мама школьника.

Мама мальчика: Мы приняли решение сменить учебное заведение. Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Комментарий руководства школы

Директор школы рассказала, какая обстановка в классе сейчас.

– С учителем и родителем была проведена примирительная беседа в присутствии уполномоченной по правам ребёнка Коми Татьяной Козловой. Наш психолог провёл тесты среди учеников класса на обозначение психоэмоциональной обстановки в коллективе, правда, Данила во время тестирование не было, он болел. Тест показал, что в классе благоприятный климат, буллинга со стороны учителя выявлено не было. Также нами (администрацией школы) посещались уроки данного педагога, мы отметили, что в классе отсутствовало напряжение между учителем и ребёнком, конфликт исчерпан, – говорит директор.

Стоит отметить, что за травлю ребёнка педагогу не было вынесено замечания, выговора со стороны руководства школы, была проведена лишь профилактическая беседа.

Режим работы школьного психолога в данной школе. Фото: скриншот с сайта учебного заведения

К сведению, в данной школе обучается 1119 человек, на сайте учебного заведения указано, что с детьми работает психолог 4 дня в неделю по паре часов в день.

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