Малышарики и Вспыш: связисты рассказали, что смотрят дети Коми в интернете

Фото предоставлено компанией Мегафон.

В Коми маленькие поклонники онлайн-кинотеатров чаще смотрят мультсериалы российских аниматоров, а среди полнометражных лент выбирают работы американских студий. В Международный день защиты детей специалисты оператора проанализировали, какой контент сервиса МегаФон ТВ популярен у подрастающих абонентов.

В Коми первое место по числу просмотров среди мультсериалов занимает образовательно-развлекательный проект «Малышарики», второе – веселые уроки физики вместе со Вспышем и чудо-машинками, третье – приключения «Смешариков». «Говорящий Том и друзья», самый популярный зарубежный мультсериал, добрался лишь до седьмого места.

Зато в «полном метре» американские студии одержали убедительную победу над российской анимацией. Лидером стал мультипликационный фильм PIXAR «Душа» – получившая «Оскар» история о том, как джазмен Джо и Душа вместе ищут смысл жизни. На втором месте – гиперреалистичный ремейк хита Disney «Король лев». «Камуфляж и шпионаж» от Blue Sky Studios про суперагента и его верного изобретателя замыкает тройку.

В категории «кино для всей семьи» в топ-3 попал фильм «Последний богатырь: Корень зла» (доступно в сервисе START на МегаФон ТВ) – о приключениях современного москвича Ивана в волшебном Беломорье. Также для семейных киновечеров жители региона выбирали первую часть кинотрилогии Питера Джекмана «Хоббит: Нежданное путешествие» и историю Васи и его сестры Вари «Услышь меня» о чудесах природы и тайнах предков.

За последние три месяца спрос на детский контент среди пользователей сервиса МегаФон ТВ в нашем регионе увеличился в 2 раза. Юные жители республики предпочитают чаще смотреть мультфильмы в четверг и пятницу.

Коллекция МегаФон ТВ насчитывает более тысячи детских фильмов и мультсериалов, которые можно смотреть на любых цифровых устройствах – от смартфона до SmartTV. Пользователям тарифной линейки #БезПереплат на сервис предоставляется безлимитный трафик.