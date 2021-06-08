В Коми еще 33 человека заразились COVID-19 за сутки

В Коми озвучены новые данные по коронавирусу Фото: Архив "КП"

Оперативный штаб Коми обновил данные по заболеваемости коронавирусом в республике. Количество новых фактов заражения каждый день составляет в среднем по 30 человек, и пока эти цифры существенно не меняются.

Согласно информации, поступившей 8 июня, в регионе число заболевших Covid-19 увеличилось за сутки на 33 человека и составило в общей сложности 44 421 пациент.

Из общего числа заболевших на сегодня в республике выписано по выздоровлению 43 088 человек, в том числе 68 – за последние сутки. Также сообщается, что количество погибших от коронавируса за сутки не изменилось. За время пандемии от болезни умерло 968 пациентов.

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